Ucraina: Tajani, la Russia vuole un nuovo Medioevo

- "L'invio di armi avverrà il prima possibile. L'Ucraina ha urgente bisogno anche di aiuti per i civili. Ci stiamo concentrando sul sostegno umanitario. La Russia vuole riportare l'Ucraina al Medioevo. Per i missili Samp-T ci vuole tempo, ci sono questioni tecniche da risolvere, ma arriveremo a una soluzione". Lo ha detto alla "Stampa" il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale spiega cosa ha promesso l'Italia a Kiev: "Abbiamo mandato decine di tonnellate di materiale elettrico, trasformatori, generatori elettrici, perché la stagione invernale rischia di essere durissima per la popolazione ucraina, molte infrastrutture energetiche sono compromesse. Aggiungiamo altri 10 milioni per l'emergenza. Dobbiamo tenere in piedi la rete elettrica del Paese, è una corsa drammatica per la salvezza di un popolo". "La nostra Protezione civile - continua il ministro - ha convogliato le donazioni di aziende in questo settore e beni umanitari per un valore di 8 milioni di euro, attraverso il meccanismo europeo. Dall'inizio della guerra, abbiamo accolto 175 mila ucraini, con una risposta di grande solidarietà". (segue) (Res)