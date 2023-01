Ucraina: Tajani, la Russia vuole un nuovo Medioevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte armi, invece, "ci vuole tempo, è normale. Ci sono dei problemi tecnici. Non è questione di volontà. Il decreto significa anche l'elenco delle armi che vengono inviate. Dobbiamo affrontare questioni tecniche, per assemblare il sistema difensivo coi francesi. Lo scudo antimissile Samp-T è composto da più parti, alcune le mette la Francia altre l'Italia. Non sempre parlano tra loro. Ci sono varianti legate alla tecnologia, al sistema di comando e controllo. Faccio un esempio con i carri armati Leopard della guerra nell'ex Jugoslavia: i mezzi corazzati erano uguali, però non comunicavano, perché avevano sistemi telematici diversi". Un ritardo, tuttavia, potrebbe cambiare la situazione sul campo e avvantaggiare la Russia: "Sono preoccupato, il dima non è dei migliori. Le dichiarazioni dei russi sono molto aggressive. Mi auguro che sia propaganda e che non ci sia voglia di alzare i toni dello scontro. Dobbiamo fare di tutto, perché non si allarghi mai lo scontro. Né la Nato, né l'Europa, che hanno il dovere di aiutare l'Ucraina, sono in guerra con la Russia". "In questo momento - conclude Tajani - sembra difficile ogni realistico margine di negoziato, ma non dobbiamo rinunciarvi. Aiutare Kiev significa continuare a cercare percorsi di pace". (Res)