Ucraina: Zelensky firma decreto che rafforza le sanzioni contro i militari

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto su aumento della punizione dei militari per diversi tipi di violazioni. Il documento è stato pubblicato sul sito della Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. In particolare, il decreto vieta ai tribunali di mitigare la punizione dei militari per disobbedienza, mancata esecuzione di un ordine, minacce o violenze contro il comando, diserzione, abbandono non autorizzato di un'unità militare o di un campo di battaglia. Inoltre, vengono introdotti multe più salate per le violazioni obbligatorie e ispezioni dei richiamati al servizio militare per intossicazione. (Kiu)