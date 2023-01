Balcani: Tajani, c'è rischio di instabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'ingresso dei Paesi balcanici nella Ue: "Stiamo lavorando per accelerare i tempi. L'Albania è vicina. Lo era anche il Montenegro, ma assistiamo ad una crisi proprio in questi giorni. Belgrado deve chiarire la sua posizione. Vucic per me vuole maggiore attenzione da parte dell'Ue. Il presidente serbo deve far capire che fa una scelta europeista, l'Europa deve far capire che è interessata alla Serbia. Saremo pure bellissimi, ma se manco li corteggiamo, poi si fidanzano con chi dà attenzioni, vedi la Russia". L'Europa è troppo debole: "L'Europa non ha una vera politica estera, così come di difesa. Arriviamo sempre dopo gli americani. Le forze di difesa fanno anche politica estera. Siamo in ritardo, se ne parla dal 1954", ha concluso Tajani. (Res)