Giustizia: Berlusconi, riforma fondamentale per il governo

21 luglio 2021

- Il tema caldo oggi è la giustizia. Anche nella maggioranza c'è chi teme che il 'garantismo' di Nordio sia un segnale di cedimento nella lotta alla mafia e non solo. "L'idea che essere garantisti - spiega il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al "Corriere della Sera" - significhi essere meno fermi nella lotta alla mafia è semplicemente assurda. Lo dice un uomo che dopo aver reso permanente nel 2002 il carcere duro, cioè il 41bis, per i mafiosi, nell'ultima esperienza da premier nel 2011 guidò un governo che sequestrò alle cosche beni per 18 miliardi di euro, fece arrestare 6.754 mafiosi compresi 29 dei 30 latitanti più pericolosi". "Ne mancava uno e si chiamava Matteo Messina Denaro catturato oltre 10 anni dopo. Altro che cedimento: il fatto che si continui a ripeterlo dimostra soltanto quanta faziosità, quanta falsità e quanta incultura giuridica esistano in alcuni settori, per fortuna minoritari, della magistratura, del giornalismo e naturalmente della politica". Quindi nessun passo indietro sulla riforma Nordio: "Il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela delle persone perbene in uno Stato di diritto non possono mai essere contrapposti. È uno dei fondamenti dello Stato di diritto. Per questo noi sosteniamo con assoluta convinzione le riforme annunciate dal ministro Nordio. La riforma della giustizia è una delle ragioni per le quali è nato questo governo. Una riforma che non è certo contro la magistratura, anzi è dalla parte dei magistrati seri e corretti, che sono la grande maggioranza". (segue) (Res)