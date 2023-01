Ue: premier olandese Rutte, no ad altri fondi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di fondo di Next Generation Eu era che con la prossima pandemia o di fronte a qualsiasi altra grande crisi tutti i Paesi Ue sarebbero stati in grado di affrontare da soli i problemi e non avrebbero più avuto bisogno dei fondi europei perché avrebbero attuato le riforme pensionistiche, sociali, abitative". Il premier olandese Mark Rutte in una intervista al "Corriere della Sera" non si muove di un millimetro dalle posizioni per cui i Paesi Bassi sono noti: è "titubante" nei confronti di ogni forma di nuovo debito comune e sull'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. E nemmeno il massiccio piano di investimenti messi sul tavolo dal presidente Usa Joe Biden, circa 370 miliardi di dollari, per incentivare l'industria statunitense nella transizione verde scalfisce le sue convinzioni. Rutte ieri era a Bruxelles per un incontro con la presidente della Commissione Lie Ursula von der Leyen, con la quale ha parlato dei temi del Consiglio europeo del 9-10 febbraio: reazione europea all'Ira e immigrazione. L'Olanda è contraria a soldi nuovi "perché sono ancora disponibili parte dei prestiti nell'ambito della Recovery and Resilience Facility (lo strumento principale di Next Generation Eu) e molti Paesi non li stanno utilizzando. Quindi ci sono così tanti soldi in questo momento a disposizione che è utile cercare di combinare ciò che c'è già". "Nel mio Paese - osserva il premier olandese - l'unico modo in cui siamo riusciti ad approvare il programma di sovvenzioni è stato perché era legato alle riforme. Ed è per questo che sono molto felice che la Commissione europea si stia assicurando che tutti i Paesi, compreso il mio, stiano attuando le riforme". La bozza delle conclusioni del prossimo Consiglio europeo parla di un nuovo meccanismo Sure: "Non commento mai le bozze. Ma se mi chiedete se sia a favore di un programma Sure ho dei dubbi". (segue) (Res)