Ue: premier olandese Rutte, no ad altri fondi comuni (2)

- L'ex premier Monti ha detto che non ha senso una corsa agli aiuti di Stato da parte di Ue e Usa, che invece devono trovare una posizione comune: "Sono in corso colloqui tra la Commissione e l'amministrazione Usa per assicurarsi che le conseguenze 'involontarie' dell'Ira siano affrontate. Ma dobbiamo anche pensare a come organizzarci per fare in modo che gli investimenti siano effettuati in Europa. E non sono gli Stati Uniti i responsabili di come funziona il nostro sistema. Si può però imparare dagli Usa che non ci sono solo i sussidi, ma anche l'aspetto fiscale, o una combinazione. Non dipende solo dagli Usa la nostra competitività ma anche da noi". Rutte ritiene inoltre "necessario continuare a cambiare le nostre economie. La nostra competitività deriva in primo luogo dal buon funzionamento delle pensioni, del mercato del lavoro e degli alloggi, dal sistema delle autorizzazioni e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori. Non mi riferisco a singoli Paesi, ma ritengo che alcune grandi economie Ue potrebbero trarre beneficio dal continuare le riforme che stanno attuando accelerandole". Quanto all'Italia, "ho lavorato con otto governi italiani e ho sempre visto una linea coerente sull'immigrazione a livello Ue, le differenze sono enfatizzate nel dibattito italiano. Anche con Giorgia Meloni ho un ottimo rapporto di lavoro. Dall'Italia proviene una linea di pensiero molto coerente che rende in un certo senso facile negoziare con Roma. Se l'Italia deve avere tutto l'aiuto possibile per far fronte ai flussi migratori, allo stesso tempo è fondamentale che faccia anche ciò che è necessario per assicurarsi che il sistema di Dublino funzioni", ha concluso il premier olandese. (Res)