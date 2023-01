Regno Unito: bloccati progetti di miglioramento tenore di vita a causa dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Alcuni comuni del Regno Unito sono costretti a bloccare i progetti di "livellamento", ovvero per aumentare il tenore di vita dei cittadini, o a cercare fondi nei propri bilanci per completare i lavori, a causa dell'aumento dei costi che hanno superato le sovvenzioni governative. Come rivela il quotidiano "The Guardian", a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi sono stati persi almeno 500 milioni di sterline destinati a progetti finanziati da diversi programmi di livellamento del governo britannico. A riguardo, il ministro per il Livellamento, l’edilizia abitativa e le comunità Michael Gove, parlerà oggi alla Convenzione per il Nord, e affronterà le critiche alle ultime proposte di livellamento da parte di alcuni parlamentari.(Rel)