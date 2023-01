Difesa: Crosetto, per Italia ruolo contributore in missioni internazionali non è abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia il ruolo di Paese contributore in termini di militari è troppo poco, occorre influenzare i processi a livello internazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla commissione Difesa della Camera e alla commissione Esteri e Difesa del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Bisogna “incrementare le capacità di influenzare i processi politico-militari nei consessi internazionali a cui partecipiamo” e “l’efficacia nelle relazioni internazionali passa anche dal tavolo Esteri e Difesa”, ha spiegato il ministro. Nell’ambito delle relazioni bilaterali, occorre “rinvigorire gli uffici militari nelle ambasciate, le cui risorse disponibili, soprattutto personali, sono affievolite e con esse anche gli ambiti di intervento”. Nell’impiego dei contingenti all’estero, la capacità di controllo nazionale è spesso limitata, stante la presenza di comandi multinazionali: “anche qui, ci sono segnali incoraggianti, come nel caso della Nato Training Mission in Iraq”. (Res)