India-Egitto: Modi-Al Sisi, in corso colloqui bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in visita a Nuova Delhi, è stato accolto oggi dall’omologa dell’India, Droupadi Murmu, e dal primo ministro, Narendra Modi, con una cerimonia d’onore nella residenza presidenziale indiana, Rashtrapati Bhavan. Al Sisi, inoltre, ha deposto una corona al Raj Ghat, il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi. Modi e Al Sisi si sono poi riuniti a Hyderabad House, la sede abitualmente usata dal governo indiano per ricevere i dignitari stranieri, per esaminare lo stato delle relazioni bilaterali. I colloqui tra i due leader, alla guida delle rispettive delegazioni, sono in corso su “un’agenda di ampio respiro”, come riferisce il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. Tra i temi ci sono la cooperazione politica e di sicurezza, l’impegno economico e la collaborazione scientifica, i contatti culturali e interpersonali, gli sviluppi regionali e globali e la cooperazione nei consessi multilaterali. (segue) (Inn)