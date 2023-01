India-Egitto: Modi-Al Sisi, in corso colloqui bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sisi è arrivato a Nuova Delhi ieri ed è stato salutato da Modi con un “caloroso benvenuto” su Twitter. “La tua visita storica in India come ospite d’onore delle nostre celebrazioni della Festa della Repubblica è motivo di immensa gioia per tutti gli indiani. Aspetto con ansia i nostri colloqui”, ha scritto il premier sulla piattaforma “social”. Domani, 26 gennaio, il presidente dell’Egitto assisterà alla parata della Festa della Repubblica, nella quale sfilerà anche un contingente dell’Esercito egiziano. I due Paesi festeggiano quest’anno 75 anni di relazioni diplomatiche e l’Egitto è stato invitato dall’India, che attualmente detiene la presidenza del G20, come Paese ospite del Gruppo. (segue) (Inn)