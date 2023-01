Difesa: Crosetto, sinergia componenti delle Forze armate deve essere elemento intrinseco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinergia delle componenti delle forze militari deve essere un elemento intrinseco e non solo qualcosa da perseguire nelle operazioni. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla commissione Difesa della Camera e alla commissione Esteri e Difesa del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Si dovrà assicurare la piena flessibilità di impiego delle Forze armate in tutti gli scenari in cui è messo a repentaglio l’ordine democratico”, ha detto. “Il dicastero si impegna a rivedere strutture e scenari ma anche a un’evoluzione del modo di pensare della Difesa, sinergico nelle sue componenti”, ha continuato il ministro. Questa sinergia deve essere “capace di generare effetti rilevanti, con processi decisionali adattivi”. “La capacità di essere interoperabili è necessaria per prevalere contro futuri avversari a livello di Nato ma anche a livello nazionale”, ha continuato il ministro. (Res)