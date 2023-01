Venezuela: Maduro auspica una "poderosa" segreteria generale per l'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha auspicato la creazione di una "poderosa" segreteria generale come chiave per il rilancio della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac). "La nostra organizzazione deve discutere e decidere, al momento adeguato, la creazione di una poderosa segreteria generale della Celac, un organismo con cui articolare tutte le iniziative dei nostri Paesi", ha detto Maduro nel collegamento da remoto al vertice Celac, in corso a Buenos Aires. Maduro, che non è andato in Argentina per timore di una "aggressione" nei suoi confronti, ha parlato di una "architettura organizzativa propria, come quella che ha l'Unione Europa, costruita in anni di lavoro, o come l'Unione Africana". Il presidente ha quindi rilanciato l'ipotesi di celebrare consigli dei ministri a tema: difesa, salute, educazione, cultura, economia. (Vec)