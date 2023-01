Uruguay: Lacalle Pou, America latina non sia "club di amici di ideologia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, il conservatore Luis Lacalle Pou, ha esortato la Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) ad assumere passi "concreti" nell'integrazione, e non cadere nella "tentazione" di unirsi sotto bandiere ideologiche destinate a cambiare. "Perché forum internazionali come la Celac possano esistere, non devono avere il carattere di club di amici ideologici", ha detto Lacalle Pou nel suo intervento al VII vertice del gruppo, in corso a Buenos Aires. "Di più. Nella varietà, nel cambio e nell'alternanza c'è la forza di questa organizzazione. Ci sarà un giorno in cui nessuno di noi starà qui e non sappiamo chi ci rappresenterà, con quale ideologia", ha detto il presidente secondo cui "facciamo male se diamo un carattere ideologico alla Celac", se cediamo alla "tentazione ideologica nei forum internazionali", pena la perdita di autorità. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, ha proseguito Lacalle Pou, si parla "di rispetto della democrazia, dei diritti umani e della cura delle istituzioni". Ma nella Celac ci sono "chiaramente Paesi che non rispettano le istituzioni, le democrazia o i diritti umani", ha sottolineato. Prima di tracciare "titoli di solidarietà e altri concetti molto belli ma che difficilmente si mettono in pratica", occorre "passare all'azione, con piccoli passi", su cui far crescere la fiducia nel progetto. "Non sarà il momento di certificare le relazioni tra i Paesi, e che dalla Celac parta l'impulso alla creazione di una zona di libero commercio estesa dal Messico all'America del Sud?", ha aggiunto. (Abu)