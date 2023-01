Usa: New York, approvato emendamento per tutelare diritto all’aborto nella Costituzione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dello Stato di New York ha approvato una proposta di emendamento per tutelare il diritto all’aborto all’interno della Costituzione statale, abolito a livello federale dalla Corte suprema nell’estate del 2022. In una nota, la governatrice democratica Kathy Hochul ha affermato che “mentre altri Stati annunciano misure estreme che ostacolano il progresso, lo Stato di New York sarà sempre tra i pionieri nella lotta a qualsiasi forma di discriminazione”. La proposta dovrà essere votata dai cittadini nel 2024. (Was)