Usa: McCarthy, Santos verrà rimosso se saranno accertate violazioni della legge (2)

- Nei giorni scorsi Santos si è trovato a smentire anche indiscrezioni secondo cui avrebbe preso parte a concorsi di bellezza come drag queen in Brasile. Pur essendo apertamente omosessuale, il deputato si è più volte opposto a proposte di legge tese a tutelare i diritti delle comunità Lgbtq, appoggiando invece la retorica dei conservatori repubblicani. Si tratta dell’ultima di una lunga serie di accuse avanzate nei confronti del deputato di New York, che avrebbe mentito tra l'altro sulla sua discendenza afroamericana; sul fatto che sia nipote di sopravvissuti all’Olocausto; sulle società per cui avrebbe lavorato, che hanno invece negato qualsiasi coinvolgimento; e sulle università che avrebbe frequentato, per poi ammettere di non possedere una laurea; e anche sulla presunta presenza della madre al World Trade Center nel giorno dell’attacco terroristico contro le Torri Gemelle, smentita dalle autorità per l’immigrazione che hanno dimostrato come la donna nemmeno si trovasse nel Paese all’epoca. (Was)