Corea del Nord: Price, Usa nomineranno inviato speciale dedicato solo dopo ripresa dialogo

- Gli Stati Uniti potrebbero nominare un inviato speciale esclusivamente dedicato alle questioni riguardanti la Corea del Nord nel caso Pyongyang accetti di riprendere il dialogo con i suoi vicini e con gli Usa. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, commentando il doppio incarico di Sung Kim come inviato per la Corea del Nord e ambasciatore degli Stati Uniti in Indonesia. "Se arriveremo a una posizione nella quale avrà senso un (...) inviato speciale riservato alla Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), ci muoveremo di conseguenza", ha dichiarato Price, aggiungendo però che al momento Pyongyang sembra ignorare ogni invito al dialogo proveniente da Washington. (segue) (Was)