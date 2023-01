Corea del Nord: Price, Usa nomineranno inviato speciale dedicato solo dopo ripresa dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a un problema pratico. Abbiamo chiarito che cerchiamo un confronto diretto con la Corea del Nord per giungere a passi pratici e pragmatici verso il nostro obiettivo finale, che è la completa denuclearizzazione della Penisola coreana", ha spiegato il portavoce. "In assenza di un'attività diplomatica attiva, Sung Kim si è concentrato sul lavoro coi nostri alleati giapponese e sudcoreano e con altri alleati e partner nell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo", ha aggiunto Price. Questa settimana il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha recentemente nominato Julie Turner inviata speciale per i diritti umani in Corea del Nord, una posizione rimasta vacante per sei anni da gennaio 2017. (segue) (Was)