Corea del Nord: Price, Usa nomineranno inviato speciale dedicato solo dopo ripresa dialogo (3)

- Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone intensificheranno ulteriormente la cooperazione trilaterale contro le "sconsiderate provocazioni" della Corea del Nord. Lo ha dichiarato questo mese il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della ministeriale nel formato "2+2" con i ministri di Esteri e Difesa del Giappone, svoltasi a Washington. "In risposta ai lanci di missili illegali e sconsiderati della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), incluso il lancio di un missile balistico a lungo raggio sul Giappone lo scorso ottobre, approfondiremo la nostra cooperazione trilaterale con la Repubblica di Corea per dissuadere e, se necessario, difenderci da un'aggressione", ha detto il segretario di Stato. (segue) (Was)