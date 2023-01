Ucraina: "Cnn", Usa invieranno circa 30 carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta ultimando i preparativi per l'invio in Ucraina di circa 30 carri armati M-1 Abrams. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", che cita due fonti governative anonime. Le tempistiche dell'invio dei carri armati sono ancora incerte, e addestrarne gli equipaggi potrebbe richiedere mesi. Secondo le fonti anonime, il governo Usa intende fornire all'Ucraina anche un piccolo numero di veicoli di recupero: mezzi cingolati utilizzati per la riparazione di carri armati o la loro rimozione dal campo di battaglia. Come anticipato dal quotidiano "Wall Street Journal", l'annuncio ufficiale da parte del presidente Joe Biden potrebbe giungere già questa settimana. (Was)