Giappone: proseguono le nevicate su tutto il Paese, disagi estesi ai trasporti

- Il Giappone è stato investito ieri da uno tra i più rigidi fronti di maltempo invernale della stagione, con nevicate che oggi continuano a interessare la maggior parte del Paese. Il maltempo ha causato l'arresto dei trasporti in diverse aree del Paese, incluse le linee ferroviarie di Biwako e Kyoto e il servizio di alta velocità ferroviaria tra Fukushima e Shinjo, sulla linea di Yamagata. Le compagnie aeree Japan Airlines e All Nippon Airways hanno previsto per oggi la cancellazione di più di 200 voli. L'Agenzia meteorologica giapponese prevede che alcune zone del Paese registreranno le temperature più basse da un decennio a questa parte. (Git)