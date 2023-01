Singapore: inflazione invariata al 5,1 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione core di Singapore si è mantenuto invariato al 5,1 per cento su base annua a dicembre, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dall'Autorità monetaria della città-Stato (Mas). Una lieve rallentamento dell'inflazione dei beni al consumo, dell'energia elettrica e del gas è stato compensato da una accelerazione dei prezzi dei generi alimentari e dei servizi. Nel corso dell'intero 2022 Singapore ha registrato in media un'inflazione core del 4,1 per cento. (Fim)