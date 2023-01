Usa-Kazakhstan: concluso dialogo di alto livello su diritti umani e riforme democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni dei governi di Stati Uniti e Kazakhstan hanno preso parte ieri a Washington al secondo Dialogo bilaterale di alto livello sui diritti umani e le riforme democratiche. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui la delegazione statunitense è stata guidata dalla sottosegretaria di Stato per la sicurezza dei civili, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, mentre il rappresentante presidenziale speciale per la cooperazione internazionale Erzhan Kazykhan ha guidato la delegazione kazaka. Durante l'incontro, i due Paesi hanno riaffermato l'impegno comune alla cooperazione per la promozione dello stato di diritto, della governance democratica e dei diritti umani sulla base "degli interessi e dei valori comuni". Gli Stati Uniti hanno ribadito il pieno sostegno all'attuazione della vasta agenda di riforma politica e socio-economica del presidente Kassym-Jomart Tokayev. Le due delegazioni hanno discusso una serie di questioni, inclusi i progressi sul fronte della riforma politica, dei diritti dei lavoratori, della sicurezza economica e dell'emancipazione femminile, dei diritti umani e del contrasto alla corruzione. I due Paesi hanno concordato che il prossimo Dialogo bilaterale si terrà ad Astana nel 2024. (Was)