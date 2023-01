Giappone: nave da carico affondata al largo di Nagasaki, soccorsi 13 marinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Guardie costiere di Giappone e Corea del Sud e una imbarcazione privata hanno soccorso 13 dei 22 marinai di una nave da carico affondata la scorsa notte al largo della prefettura di Nagasaki, nel Giappone meridionale. Lo hanno comunicato le autorità dei due Paesi, anche se le condizioni dei marinai soccorsi in mare non sono chiare: diversi sarebbero stati recuperati "in stato di incoscienza". La nave, un vascello da 6.551 tonnellate registrato ad Hong Kong con a bordo 14 cittadini cinesi e otto birmani, ha inviato una richiesta di soccorso nella tarda serata di ieri, ed è affondata circa 110 chilometri a ovest delle isole Danjo, tra Giappone e Corea del Sud. Al momento restano dispersi nove marinai, e le condizioni meteorologiche e il mare agitato complicano le operazioni di ricerca. (Git)