Lazio 2023: tensioni in Fd'I, Meloni commissaria partito romano (2)

- Il commissariamento arriva dopo l'evento del 22 gennaio al Teatro Brancaccio a sostegno dei candidati dell'area "Rampelli" al Consiglio regionale del Lazio: Fabrizio Ghera e Marika Rotondi. Secondo i bene informati, la scelta degli organizzatori di estendere a tutti gli iscritti di Fd'I l'invito a un evento di "corrente", non sarebbe piaciuta ai vertici del partito, considerando i malumori per la mancata candidatura di Rampelli a governatore del Lazio, in favore di Francesco Rocca. Da qui la scelta di Meloni dettata dalla "necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze". Intanto, nel pomeriggio è arrivata la replica del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. "Tengo intanto a precisare che non ricopro ruoli commissariabili. Sono impegnato al fianco di Francesco Rocca per vincere le elezioni regionali con tutta la coalizione, ho scritto insieme agli altri il programma, fatto riunioni organizzative, stabilito i principali appuntamenti e incontri con categorie e associazioni e stiamo per aprire la nuova sede del Comitato elettorale". Tra l'altro, tiene a sottolineare Rampelli i coordinatori di tutti i partiti "hanno deciso che, solo su Roma città, vista l'enorme capacità di mobilitazione dei candidati di tutte le forze politiche, fosse più conveniente affidare la promozione di Francesco Rocca alle loro manifestazioni apicali, che stanno totalizzando una partecipazione di pubblico enorme, concentrando lì parlamentari, ministri e autorità. Esattamente quanto avvenuto nei giorni scorsi negli incontri promossi con la presenza del candidato presidente, l'ultimo dei quali organizzato proprio al Teatro Brancaccio, senza il minimo supporto degli organi istituzionali di Fd'I". (segue) (Rer)