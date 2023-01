Brasile: Cda Petrobras si riunisce giovedì per elezione nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras si riunisce il prossimo giovedì 26 gennaio per eleggere il nuovo presidente della società. Gli undici componenti del Cda dovranno votare la nomina del senatore Jean Paul Prates, presentata dal governo federale del Brasile. L'eventuale indicazione del Cda dovrà poi essere votata anche nel corso di un'assemblea degli azionisti, che sarà fissata in un secondo momento. Tuttavia Prates entrerebbe subito in carica dal momento che la posizione di presidente è attualmente vacante (e occupata ad interim da un funzionario anziano) a causa delle dimissioni, lo scorso 3 gennaio dell'ex presidente Caio Mario Paes de Andrade. (Brb)