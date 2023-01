Haiti: da Usa nuovi aiuti umanitari per 56,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 56,5 milioni di dollari per aiutare le autorità haitiane a gestire la crisi umanitaria e l’epidemia di colera che stanno interessando il Paese. I nuovi finanziamenti sono stati annunciati nel quadro della visita ad Haiti della vice amministratrice dell’agenzia, Isobel Coleman, e consentiranno di distribuire medicinali ad oltre 860 mila persone, oltre a rafforzare il sistema sanitario nazionale e l’accesso dei cittadini ad acqua potabile. Gli aiuti consentiranno anche di fare meglio fronte ad una crisi alimentare che sta interessando circa 4,7 milioni di persone, oltre che a prevenire episodi di violenza di genere. (Was)