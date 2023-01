© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato di prevedere un fatturato di 11-12 miliardi di euro per il 2025, in aumento dalla precedente stima di 10-11 miliardi di euro. Per l'anno di esercizio 2022, il gruppo punta a vendite per 6,5 miliardi di euro. (Geb)