Usa: vicepresidente Harris andrà in California dopo le recenti sparatorie di massa

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si recherà in California nei prossimi giorni, dopo le recenti sparatorie di massa che hanno avuto luogo nello Stato. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un incontro con i leader democratici alla Casa Bianca. “I nostri cuori sono vicini ai cittadini della California: la vicepresidente Harris visiterà lo Stato, e siamo già in contatto con il governatore Gavin Newsom per capire come possiamo aiutare nei prossimi giorni”, ha detto. (Was)