Usa: tre morti dopo sparatoria nello Stato di Washington, fermato un sospettato

- La polizia di Yakima ha arrestato un sospettato dopo la sparatoria avvenuta ieri notte nella città, nello Stato di Washington, a seguito della quale sono morte tre persone. Lo ha confermato il capo della polizia locale, Matt Murray, in un videomessaggio pubblicato su Facebook. Le forze dell’ordine sono state contattate da un familiare che ha fornito la posizione del sospettato, il 21enne Jarid Haddock. Secondo Murray, gli agenti hanno sentito alcuni spari una volta giunti sul posto, e una persona sarebbe rimasta ferita. Il capo della polizia ha precisato che le forze dell’ordine non hanno sparato alcun colpo, e che maggiori informazioni sulla dinamica dell’arresto saranno fornite nelle prossime ore. (Was)