Usa: McCarthy, Santos verrà rimosso se saranno accertate violazioni della legge

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha commentato le polemiche riguardanti il deputato repubblicano neoeletto di New York, George Santos, affermando che quest'ultimo verrà rimosso dall'incarico se il Comitato etico della Camera accerterà violazioni della legge da parte del parlamentare. Dopo l'elezione di Santos, lo scorso novembre, la stampa Usa ha reso noto che il deputato ha mentito in merito alle sue credenziali accademiche e ai suoi trascorsi professionali, e ha sollevato dubbi in merito alle sue attività finanziarie. "Se per qualche ragione scopriremo tramite le procedure del Comitato etico che ha violato la legge, lo rimuoveremo", ha dichiarato il presidente della Camera, che sino ad ora aveva evitato di esprimersi con chiarezza in merito alla vicenda. "I cittadini americani del suo distretto hanno votato per lui. (Santos) Ha la responsabilità di difendere ciò per cui hanno votato, di lavorare e farsi loro portavoce, ma se in qualsiasi momento la questione assumerà rilievo legale, interverremo subito", ha dichiarato McCarthy. Due deputati democratici, Ritchie Torres e Daniel Goldman, hanno deferito Santos al Comitato etico della Camera all'inizio di gennaio, chiedendo di accertare la regolarità delle sue dichiarazioni finanziarie. (segue) (Was)