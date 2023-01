Myanmar: fondi giapponesi alla giunta per la costruzione di un ponte sul fiume Bago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia giapponese Yokogawa Bridge ha versato 1,3 milioni di dollari a un'azienda vicina alla giunta militare birmana per la costruzione di un ponte sul fiume Bago, destinato a collegare la Zona economica speciale di Thilawa al centro di Yangon. E' quanto afferma un rapporto di Human Rights Watch, secondo cui il pagamento è stato effettuato a beneficio di Myanmar Economic Corp. (Mec), una delle due maggiori holding birmane controllate dalle forze armate. Il ponte sul fiume Bago è un progetto intrapreso nell'ambito dell'assistenza ufficiale allo sviluppo del Giappone, cui Mec partecipa come sub-contraente. Il progetto, risalente al 2019, dovrebbe essere realizzato con 238 milioni di dollari di prestiti giapponesi a tassi agevolati. Nel suo rapporto, Human Rights Watch accusa il Giappone di aver "aiutato di fatto la giunta a finanziare le sue atrocità". Dopo il golpe militare di febbraio 2021 il Giappone ha bloccato l'assistenza finanziaria a nuovi progetti nel Myanmar, ma non ha congelato quelli esistenti per evitare di violare disposizioni contrattuali. (Inn)