Imprese: Nippon Steel, Exxon valutano collaborazione per cattura e stoccaggio del carbonio

- Il colosso siderurgico giapponese Nippon Steel sta valutando un piano per la cattura delle emissioni di anidride carbonica delle sue acciaierie giapponesi, e il successivo stoccaggio della CO2 in siti sotterranei presso strutture della compagnia petrolifera Exxon Mobil in Australia, Malesia e Indonesia. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui le due compagnie, assieme al gruppo commerciale giapponese Mitsubishi Corp., hanno in programma la firma di un memorandum d'intesa in merito al progetto. Mitsubishi si occuperebbe del trasporto della CO2, che verrebbe stoccata allo stato liquido presso giacimenti di gas naturale esausti e altri siti. Nippon Steel punta a ridurre le sue emissioni di CO2 del 30 per cento rispetto ai livelli del 2013 entro il 2030, e a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. (Git)