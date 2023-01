Malesia: più di 3.400 sfollati a Johor a causa delle piogge torrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 3.400 persone nello Stato malesiano di Johor hanno trovato rifugio in centri di assistenza temporanea, a causa delle piogge torrenziali che ormai da giorni interessano diverse aree del Paese. Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri della Malesia, al momento sono in funzione a Johor 35 centri temporanei. Il distretto di Segamat è il più colpito dalle alluvioni, con quasi 1,400 persone costrette a lasciare le loro abitazioni. Secondo le autorità meteorologiche, le piogge torrenziali proseguiranno per l'intera giornata di oggi. (Fim)