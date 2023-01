Corea del Nord: autorità decretano lockdown a Pyongyang in risposta a una "malattia respiratoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord hanno ordinato un lockdown di cinque giorni nella capitale Pyongyang, in risposta alla diffusione di una non meglio precisata "malattia respiratoria". Lo ha riferito oggi il portale d'informazione online "Nk News", che rilancia una nota ufficiale del governo nordcoreano. La nota non fa menzione del Covid-19, ma afferma che gli abitanti di Pyongyang dovranno rimanere in casa fino a domenica sera, e controllare la temperatura corporea più volte al giorno. Ieri il sito web aveva riferito che gli abitanti della capitale avevano iniziato ad accumulare alimenti e generi di prima necessità in vista di una chiusura della città. Non è chiaro, invece, se le chiusure siano state decretate anche in altre aree del Paese. (Git)