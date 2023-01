Serbia: Vucic informa governo su incontro con inviati speciali per dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, incontra oggi il governo di Belgrado per informare la premier, Ana Brnabic, e i ministri sui colloqui avuti venerdì pomeriggio con gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti. Lo scrive l'agenzia di stampa "Fonet". Dopo l'incontro di venerdì, Vucic aveva sostenuto che Belgrado è "pronta ad accettare il concetto del piano europeo e a lavorare all'attuazione dell'accordo proposto", sebbene il presidente serbo avesse sottolineato di "aver mostrato preoccupazione e riserve su una questione importante". Vucic ha annunciato un discorso alla nazione in serata. Intanto, diversi comitati cittadini e municipali del partito progressista (Sns), alla cui guida c'è il presidente serbo, hanno annunciato il pieno sostegno a Vucic nella "lotta per la difesa degli interessi nazionali e statali, l'integrità territoriale e la risoluzione della questione kosovara", dopo la notizia di ieri sera secondo cui il capo dello Stato serbo ha espresso la propria disponibilità a farsi da parte, "se qualcuno del mio partito pensa di poter fare meglio di me", ha sottolineato. (Seb)