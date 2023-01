Kosovo-Serbia: unità speciale polizia Rosu spara contro veicolo serbo, un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri dell'unità speciale di polizia del Kosovo Rosu hanno sparato oggi verso mezzogiorno contro un veicolo condotto da due serbi, ferendone uno al torace. Lo ha annunciato l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, il quale precisa che il fatto è avvenuto presso un posto di blocco nel nord del Kosovo sulla strada che collega la città di Mitrovica a Leposavic. Secondo quanto riporta l'emittente "N1", il conducente ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Kraljevo, in Serbia, mentre il secondo non ha riportato lesioni. "I membri delle forze speciali Rosu del premier Albin Kurti hanno sparato contro il veicolo serbo solo perché le due persone a bordo non volevano permettere che la polizia kosovara li maltrattasse senza alcun motivo", si legge nel comunicato diramato dall'Ufficio di Belgrado. La polizia kosovara ha confermato poco dopo l'accaduto con un comunicato, sebbene fornendo una versione diversa dei fatti e sostenendo che i colpi sono partiti poiché l'auto con a bordo i due serbi, sebbene fosse stata fermata dalla polizia, "ha colpito il veicolo della polizia del Kosovo, mettendo direttamente in pericolo la vita degli agenti", i quali "per neutralizzare la minaccia, hanno sparato". (Seb)