Serbia: ambasciatore francese, piano europeo per Kosovo non ha approccio punitivo per Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano europeo per il Kosovo non ha un approccio punitivo nei confronti della Serbia. Lo ha affermato l'ambasciatore francese a Belgrado, Pierre Cauchard, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Cauchard ha detto che l'obiettivo del piano franco-tedesco sul Kosovo è quello di "superare un conflitto che dura da anni, a beneficio della regione e della popolazione della regione", affermando che se entrambe le parti non sono d'accordo ad andare avanti con questa proposta, "ci saranno conseguenze", sebbene queste "non siano sanzioni". Alla domanda su quali sarebbero le conseguenze se la Serbia non accettasse la proposta e se una delle misure potrebbe essere l'introduzione di sanzioni contro Belgrado, Cauchard ha risposto che pur non avendo partecipato direttamente ai negoziati, secondo lui "non si parla di un approccio punitivo nei confronti della Serbia". "Non stiamo parlando di sanzioni o ricatti. Stiamo solo presentando una via d'uscita da questa situazione che siamo sicuri sarà vantaggiosa per la regione e per le persone. Stiamo presentando i vantaggi e i benefici se entrambe le parti accettano di andare avanti con questa proposta. Altrimenti ci saranno delle conseguenze, ma non sanzioni", ha precisato l'ambasciatore francese, sottolineando che le ripercussioni saranno "un'opportunità persa per lo sviluppo della regione, un'opportunità persa per la gente di avere più contatti e scambi con i vicini, un'opportunità persa per la Serbia". Alla domanda se si debba formare prima l'Associazione dei comuni serbi (Zso) e solo dopo parlare della proposta franco-tedesca, Cauchard ha risposto di "non poter dire che esiste un ordine logico", ma ha affermato che "è vero che la Zso è stata già concordata" e che "deve essere implementata il prima possibile", ha sottolineato. (Seb)