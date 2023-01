Germania: Scholz fiducioso sull'andamento dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere Olaf Scholz si è detto fiducioso sull'andamento dell'economia tedesca. “Tutte le cattive notizie dalla perdita di posti di lavoro al crollo dell'industria non si sono verificate”, ha dichiarato il capo del governo federale alla Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz ha evidenziato che “la grave recessione prevista da alcuni non si è verificata”. Al contrario, l'economia tedesca è cresciuta nel 2022 nonostante tutte le avversità e la carenza di energia è stata evitata. Il cancelliere ha poi ricordato i provvedimenti adottati dal suo esecutivo per far front alla crisi, dal riempimento degli impianti di stoccaggio di gas alla creazione in tempi rapidi dell'infrastruttura per l'importazione di gas naturale liquefatto (Gnl). Per Scholz, questa nuova “velocità della Germania” dovrebbe essere mantenuta e le “grandi sfide”, come la ristrutturazione dell'economia in una rispettosa del clima, verranno affrontate “insieme”.(Geb)