Messico-Perù: Lopez Obrador, America Latina condanni arresto di Castillo

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha esortato i paesi dell'America latina a pronunciarsi in favore dell'ex presidente del Perù, Pedro Castillo, definendo il suo arresto per "ribellione" e la successiva nomina di Dina Boluarte, una "infamia". "Non dobbiamo lasciare solo il fraterno popolo del Perù. Quello che hanno fatto con Pedro Castillo e il modo in cui stanno reprimendo il popolo è una infamia", ha detto Lopez Obrador nell'intervento in remoto effettuati al VII vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), in corso a Buenos Aires. "Occorre firmare un comunicato congiunto per chiedere la fine della repressione, l'apertura del dialogo e che sia il popolo a decidere nella democrazia. Elezioni trasparenti, libere sul futuro del Perù", ha detto. Il presidente messicano ha quindi chiesto la "libertà" di Pedro Castillo, "arrestato ingiustamente". (segue) (Mec)