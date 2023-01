Usa: Rupert Murdoch annulla la fusione tra News Corp e Fox Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore australiano Rupert Murdoch ha annullato il suo piano per la fusione di News Corp e Fox Corporation, i suoi due conglomerati nel campo dell’editoria e della televisione, affermando che in questo momento “non rappresenterebbe una operazione ottimale” per gli azionisti delle due società. In una nota, i consigli di amministrazione delle due aziende hanno fatto sapere di avere ricevuto una lettera in cui Murdoch ha annunciato l’annullamento dell’operazione, proposta lo scorso autunno.(Was)