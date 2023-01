Usa: Tesla costruirà una nuova fabbrica da 3,5 miliardi di dollari in Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla costruirà una nuova fabbrica in Nevada, per la produzione del nuovo camion elettrico Semi. La notizia, anticipata nella serata di lunedì dal governatore repubblicano Joe Lombardo, è stata confermata in una nota dalla Casa Bianca. “Siamo ansiosi di lavorare con Elon Musk e con Tesla alla costruzione di un nuovo impianto da 3,5 miliardi di dollari”, si legge in una bozza del discorso annuale di Lombardo. Mitch Landrieu, consigliere della Casa Bianca per le infrastrutture, ha aggiunto in una nota che il nuovo impianto consentirà di creare fino a tremila nuovi posti di lavoro, oltre a rafforzare la sicurezza energetica del Paese e abbassare i costi in capo alle famiglie. (Was)