Paesi Bassi: Rutte a “Faz”, possiamo fornire 18 Leopard 2 all'Ucraina

- I Paesi Bassi possono fornire 18 carri armati Leopard 2, ottenuti in affitto dalla Germania, all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal primo ministro olandese, Mark Rutte, durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Con riferimento ai corazzati tedeschi, il capo del governo dell'Aia ha affermato: “Li abbiamo ottenuti in affitto, il che significa che possiamo acquistarli, il che significa che possiamo donarli”. I Paesi Bassi, ha aggiunto Rutte, sono “disposti a prendere in considerazione” la consegna dei Leopard 2 “con altri Paesi come Finlandia e Portogallo”. Tuttavia, una decisione non è stata ancora assunta. Il primo ministro olandese ha poi evidenziato di avere “molta comprensione” per la richiesta dei carri armati di fabbricazione tedesca avanzata dall'Ucraina. Se la Germania non fornisse questi corazzati all'ex repubblica sovietica, Paesi Bassi Polonia, Finlandia, Portogallo dovrebbero “considerare” di inviare al governo tedesco una richiesta di riesportazione per consegne bilaterali. Al riguardo, Rutte ha sottolineato: “Tuttavia, non siamo a quel punto e non intendo esercitare pressione sulla Germania”. Alla fine della Guerra fredda, l'esercito olandese disponeva di 400 carri armati Leopard 2A4, di cui la metà è stata successivamente venduta. L'altra metà dei corazzati è stata ammodernata. Nel 2011, i Paesi Bassi ha deciso di radiare 73 Leopard 2A6, con la Germania che ne ha riacquistati 20. A seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014, L'Aia ha preso in affitto questi mezzi e ne ha convertiti due per scopi di addestramento. Il contratto di locazione prevedeva che i carri armati appartenessero alla Bundeswehr, ma potessero essere utilizzati per difendere i Paesi Bassi. (Geb)