Messico-Perù: Lopez Obrador, America Latina condanni arresto di Castillo (5)

- La protratta situazione di instabilità nel Paese sta mettendo in allarme la comunità internazionale. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per il numero dei feriti registrati nelle proteste antigovernative in corso in Perù. “Seguiamo con attenzione e preoccupazione la situazione nelle ultime ore. E’ fondamentale che le forze dell’ordine rispettino i diritti umani, il diritto alla protesta, e proteggano i cittadini. La protesta che esprime domande e preoccupazioni legittime deve essere pacifica. Facciamo appello alla calma e a evitare situazioni che possono generare violenza”, recita una nota diffusa dall’ambasciata Usa in Perù. "Ribadiamo il nostro appello affinché si prendano misure urgenti da parte del governo e di tutte le parti per promuovere il dialogo, con l'obiettivo di rafforzare la democrazia e dare impulso allo sviluppo economico e sociale di tutti i peruviani". I governi di Colombia e Bolivia, in particolare, hanno esplicitamente criticato l'eccessivo uso della forza da parte della Polizia. (Mec)