Carburanti: Conte, Meloni si rimangia promesse, rischiamo situazione esplosiva

- Lo sciopero dei benzinai dimostra “che le promesse della campagna elettorale non funzionano e che il presidente Meloni sta tradendo il proprio elettorato”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di “Di martedì” che andrà in onda questa sera su La7. “Si sta rimangiando tutte le promesse e le giravolte sono ormai tantissime, dalle trivelle al blocco navale”, ha aggiunto Conte, per poi ribadire: “Si sta creando una situazione esplosiva perché tutte le famiglie sono preoccupate per questo caro bollette, per questo caro energia e per questo caro benzina”.(Rin)