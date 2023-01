Usa: tetto al debito federale, Tesoro sospende reinvestimento in programma per dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro degli Stati Uniti ha sospeso il reinvestimento di alcuni titoli di Stato in un programma di risparmio rivolto ai dipendenti federali. In una lettera inviata al Congresso, la segretaria Janet Yellen ha spiegato che si tratta di una delle misure straordinarie tese a consentire il proseguimento delle attività del governo, in attesa della sospensione o dell’innalzamento del tetto al debito federale, raggiunto giovedì scorso. “Chiedo nuovamente al Congresso di intervenire con tempestività per proteggere la capacità di credito degli Stati Uniti”, ha detto. (Was)