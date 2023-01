Lazio 2023: tensioni in Fd'I, Meloni commissaria partito romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensione in Fratelli d'Italia, dopo che il leader e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di commissariare il partito romano, nominando Giovanni Donzelli commissario. Il responsabile organizzazione nazionale di Fd'I subentra al posto di Massimo Milani, ormai ex segretario romano vicino al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La decisione è arrivata ieri e nella lettera che Meloni ha inviato agli interessati e ai vertici del partito nel Lazio, si legge: "Caro Giovanni, ringraziando Massimo Milani per il prezioso lavoro svolto sul territorio, considerata la campagna elettorale per le regionali e anche la necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze, sentito il Coordinatore regionale Paolo Trancassini, ti comunico che ho provveduto a nominarti commissario di Fratelli d'Italia per Roma città. Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita. Ti auguro buon lavoro", conclude la missiva. (segue) (Rer)