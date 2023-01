Lazio 2023: tensioni in Fd'I, Meloni commissaria partito romano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milani, fa sapere Rampelli, "ha chiesto la revoca immediata del provvedimento per l'evidente equivoco generato dalle false notizie diffuse, esibendo ogni atto utile alla loro smentita. E sono convinto che un partito serio e strutturato come il nostro accerterà i fatti e lo reintegrerà quanto prima, vista peraltro una certa disinvoltura con cui altre federazioni in Italia gestiscono il rapporto tra candidati e partito". In disaccordo con la scelta di Meloni anche il diretto interessato. Milani in una nota parla di "fulmine a ciel sereno sulla più grande federazione di Fd'I in Italia che ha ottenuto risultati importanti anche in epoche grame. Questo provvedimento è arrivato talmente inaspettato che ho chiesto, argomentando, alla presidente Meloni di ripensare alla sua decisione basata su false informazioni che le sono pervenute - sottolinea Milani -. Tutte totalmente infondate che chiedo di accertare prima di assumere decisioni che possano avere un forte impatto negativo nella maggioranza del partito romano. Se viceversa saranno confermate sarò io stesso a dimettermi. Attendo", conclude Milani. Ora nel partito si guarda alle eventuali ripercussioni sui territori in vista del voto regionale del 12 e 13 febbraio. (Rer)