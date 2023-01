Ue: Panetta (Bce), lasciare aperta portata rialzi tassi dopo Consiglio direttivo di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) dovrebbe lasciare aperta la portata di ulteriori rialzi dei tassi di interesse dopo la riunione che il suo Consiglio direttivo terrà il 2 febbraio prossimo. È quanto affermato da Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo dell'Eurotower, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Panetta, è errata qualsiasi determinazione illimitata dei tassi non sia legata a condizioni, per esempio allo sviluppo dell'economia. A dicembre scorso, la presidente della Bce, Christine Lagarde, aveva annunciato ulteriori aumenti dei tassi dello 0,5 per cento. Per Panetta, “era opportuno alzare i tassi di interesse a dicembre e segnalare una mossa simile per febbraio”. Tuttavia, “qualsiasi determinazione non qualificata che non sia legata a condizioni come quelle relative allo sviluppo dell'economia, si discosterebbe dall'approccio basato sui dati” seguito dalla Bce. Le decisioni comunicate dall'Eurotower a dicembre si basavano sulle “previsioni disponibili al momento”. A marzo vi saranno nuovi dati e, come evidenziato da Panetta, l'autorità monetaria europea dovrà “rivalutare la situazione”. Intanto, sono arrivate “alcune buone notizie” sul fronte dell'inflazione, con quella dell'energia che “potrebbe indebolirsi ulteriormente se il recente calo dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas continuasse e si ripercuotesse sui costi al dettaglio, il che in genere richiede un po' di tempo”. Secondo Panetta, in questo contesto, la Bce può permettersi di essere “cautamente ottimista”, ma deve continuare a essere “prudente” e rimanere “vigile”. (Geb)