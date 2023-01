Germania: Papperger (Rheinmetall), governo deve accelerare su commesse per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve accelerare sulle commesse per la difesa. È quanto dichiarato da Armin Papperger, amministratore delegato del gruppo per gli armamenti tedesco Rheinmetall, alla Conferenza sulla sicurezza e difesa organizzata dal quotidiano “Handelsblatt”. Nel suo intervento, l'Ad ha evidenziato che “l'intero” settore della difesa tedesco “è pronto: le risorse ci sono, le persone ci sono, abbiamo anche competenze e conoscenze”. Ciò che “ora è necessario” è “il sostegno della politica”, affinché le imprese abbiano “capacità di pianificazione”. Nel 2022, Rheinmetall ha investito 700 milioni di euro nell'espansione della capacità e ha assunto duemila dipendenti, ma finora non ha ottenuto ordini. Al riguardo, Papperger ha osservato: “Siamo in grado di produrre più munizioni di artiglieria rispetto agli americani, ma finora non ho ricevuto alcuna commessa a tal fine”.(Geb)